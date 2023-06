Tensions politiques : La Cosydep s’inquiète de la situation dans le pays et condamne l’instrumentalisation des enfants

Suite aux heurts qui perturbent l’année scolaire avec la suspension des cours dans certaines zones du pays, le Bureau du Conseil d’Administration (BCA) de la COSYDEP a initié une consultation urgente, à l’effet (I) d’apprécier la situation politique et sociale qui prévaut dans le pays et (II) d’examiner les impacts directs des affrontements dans le secteur de l’éducation et de la formation. Selon un communiqué publié après ses consultations le BCA de ladite organisation déclare « Sur le contexte socio-politique, le BCA de la COSYDEP exprime ses vives inquiétudes et son indignation totale par rapport aux nombreuses pertes en vies humaines dont des enfants, aux centaines de blessés dont des enfants, aux arrestations tous azimuts dont des enfants, aux infrastructures endommagées ou vandalisées y compris scolaires, à la paralysie généralisée de plusieurs secteurs de la vie publique y compris celui de l’éducation », a souligné ledit document. Le BCA qui a constaté que des enfants sont instrumentalisés ou utilisés comme boucliers dans les manifestations présente ses sincères condoléances aux familles des défunts, manifeste son soutien à toutes les personnes ayant subi des pertes et dommages, souhaite un prompt rétablissement aux blessés, exprime sa solidarité aux détenus, espère une sortie de crise immédiate. « Au regard de ces constats, la COSYDEP lance un appel pressant au président de la République pour s’adresser à la Nation en vue de rassurer les citoyens, en particulier les enfants ; faire renaître la confiance pour restaurer la paix et la sécurité dans le pays ; aménager une place importante aux jeunes dans le dispositif du dialogue pour mieux les écouter et mieux les comprendre ; travailler à connecter les divers espaces de dialogue ; initier une invite directe à l’opposition, notamment au Président du parti PASTEF », a révélé ledit communiqué. A l’en croire La Cosydep invite l’opposition à s’adresser aux manifestants pour impulser un retour rapide au calme et à la sérénité et salue les actions de médiation initiées par des autorités religieuses, coutumières et associatives ; les invite à les rendre plus visibles et plus systématiques du fait de la gravité de la situation. « Sur les impacts directs des affrontements dans le secteur de l’éducation et de la formation, le BCA de la COSYDEP constate que des établissements scolaires et universitaires ont été particulièrement ciblés par des manifestants qui ont saccagé le mobilier et détruit plusieurs supports ; en plus des jets de lacrymogènes dans des écoles et universités ; déplore la violence exercée sur des enfants ainsi que les menaces de perturbation sur le dernier trimestre de l’année scolaire face à la précocité de l’hivernage, aux écoles pas toujours aux normes, aux grèves et autres suspensions de cours, aux arrestations d’élèves et d’enseignants ; relève l’imminence des examens de fin d’année car étant officiellement à 2 semaines du CFEE, premier diplôme marquant la scolarité et à 5 semaines du BFEM et du Baccalauréat ; regrette particulièrement, qu’après la signature des accords historiques de février 2022, aucune rencontre n’a été convoquée 12 mois après la mise en place du comité de suivi », a - t- il souligné . Au regard de ces constats, la COSYDEP :recommande de préserver la mission principale de l’école, notamment en situation de crise, en évitant de la brouiller par des discours et décisions, pouvant semer le doute sur le sens et l’utilité de ce qu’on apprend . Elle invite à veiller à ce qu’aucune velléité endogène ne vienne remettre en cause la stabilité de l’espace scolaire. Pour ce faire, il convient de rendre fonctionnel, même en situation de crise exogène, le dispositif de monitoring et de prêter attention aux alertes des partenaires. La Cosydep suggère de lever les restrictions sur l’accès à l’internet afin de permettre le déploiement de l’éducation à distance . Elle incite la communauté éducative à faire preuve de vigilance et de générosité pour d’une part, bien négocier ces quelques semaines qui nous séparent de la fin de l’année et d’autre part, anticiper sur le premier trimestre de l’année prochaine, veille de l’élection présidentielle. Ainsi elle demande à l’Etat de mettre l’éducation à l’abri des rivalités et compétitions des acteurs politiques et la faire traverser cette période de turbulence socio-politique sans dommages doit être un mot d’ordre unanime. Ne serait-ce que pour les enfants, le Chef de l’Etat est vivement sollicité pour trouver une issue heureuse de sortie de crise, en rapport avec les parties prenantes. « Pour la sécurité des écoles, des élèves, des étudiants et des enseignants, en toute situation, la COSYDEP s’engage », a conclu le communiqué du Bureau du conseil d’Administration de ladite coalition.