Tensions politique et inflation : Les centrales syndicales étalent leurs inquiétudes et font des recommandations

La Coalition des centrales syndicales affiliées à la CSI est vivement préoccupée par les tensions politiques de plus en plus exacerbées. Dans un communiqué signé par la CSA, la CNTS, la CNTS/FC, l’UNSAS, les hommes politiques sont invités à privilégier le dialogue et à s’investir pour préserver la paix et la stabilité du Sénégal.



C’est ainsi qu’un chapelet de recommandations leur est servi : tout faire pour dérouler un processus électoral apaisé, et organiser la prochaine élection présidentielle dans la clarté et la transparence, afin d’éviter des conflits électoraux inutiles.



Les syndicalistes regrettent les évènements politiques sanglants notés depuis quelques mois à moins d’un an de la présidentielle de février 2024.



Toutefois sur un autre registre, s'adressant à l’État du Sénégal, les syndicalistes exigent du gouvernement la mise en œuvre effective de mesures durables pour juguler l’inflation, notamment en homologuant les prix des denrées alimentaires partout au Sénégal ; la révision de la fiscalité sur les salaires, afin de renforcer le pouvoir d’achat des travailleurs ; le règlement de la dette intérieur due aux entreprises ; la transparence dans la passation des marchés ; ainsi que par la montée des prix des produits et denrées de consommation courante.



Aussi, ils manifestent leur déception car, font-ils savoir, malgré le déploiement de 1 000 volontaires de la consommation pour le contrôle des prix fixés par l’État, certains commerçants refusent toujours d’appliquer les tarifs fixés par le gouvernement et l’inflation continue de plus belle...