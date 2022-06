Tension socio-politique : Me Abdoulaye Wade envoie une délégation du PDS auprès du Khalife de Médina Baye.

Une forte délégation du parti démocratique sénégalais s’est déplacée ce lundi dans la région du Saloum. Un déplacement effectué sous l’initiative du secrétaire général national du parti démocratique sénégalais, Me Abdoulaye Wade.



La délégation était conduite par Mamadou Lamine Diallo, Lamine Thiam, et dans laquelle on a remarqué les présences de la députée Daba Diouf, de Saliou Dièye chargé des structures du parti, Famara Senghor, Rama Cissokho qui est investie sur la liste de Wallu à Guédiawaye, Nafissatou Diallo, chargée de la communication, etc… Cette délégation, dépêchée par Me Abdoulaye Wade a échangé avec le Khalife de Médina Baye, Serigne Mahi Niass sur les questions de l’heure, notamment sur le contexte socio-politique mitigé.



Le khalife, après avoir partagé les moments qu’il a vécus récemment lors de son dernier voyage au Darfour dans le cadre de la recherche de la paix dans la zone, a remercié le SG, Abdoulaye Wade pour son esprit patriotique et sa constance dans le cadre de la préservation de la paix et la stabilité dans le pays.



Un peu plus tôt, la délégation a rendu visite à un autre homme religieux, El Ahmed Dème, Khalife de la famille Dème à Sokone. Mamadou Lamine Diallo avec la délégation du Pds a transmis le message du président Abdoulaye Wade et sollicité des prières pour la bonne marche du parti et de ses ambitions futures au service du Sénégal.