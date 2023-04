Tension entre pêcheurs de Cayar et Fass Boye : Des pirogues et maisons brûlées, des pêcheurs Guet-Ndarien rentrent en détresse chez eux

Depuis dimanche dernier, la tension ne cesse de monter à Cayar. Des familles de Guet-Ndarien sont en train de plier bagages pour rentrer chez eux. Des moteurs de pirogue, des pirogues et même des maisons ont été brûlés.

Selon notre source, des jeunes de Cayar auraient jeté leur dévolu sur les pêcheurs de Guet Ndar apparentés aux pêcheurs de Fass Boye. La goutte d'eau de trop, c'est lorsque les pêcheurs de Cayar ont mis la main sur sept pirogues appartement aux pêcheurs de Mboro. Pour répondre à ce qu'ils considèrent comme un affront, des jeunes de Mboro s'en sont pris à des jeunes pêcheurs de Cayar. C'est ainsi que des pêcheurs de Cayar on décidé de piller et de brûler tout ce qu'ils trouvent dans les domiciles des Nget-Ndarien. Qui effarés et ne sachant où donner de la tête, ont tout simplement décidé de retourner chez eux, avec le peu de bagages sauvés.

Pour l'heure, les différents pourparlers menés pour calmer la tension sont restés vains.

Selon notre source toujours, ces jeunes de Cayar comptent remettre ça après la coupure du jeûne. Les pandores se sont déjà installés sur les différents axes pour contrecarrer les probables attaques des assaillants.

Nous y reviendrons...