Témoignages : Serigne Afia Mbacké, frère cadet de Serigne Touba, raconté par Serigne Modou Mbacké Abdoul Woudoud.

La demeure familiale de Serigne Ahmadou Moukhtar, plus connu sous le nom de Serigne Afia Mbacké, a refusé du monde la semaine dernière à l’occasion de la célébration de la 127e édition du Magal de Touba. De ce frère cadet du guide spirituel Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme, on retient l’humanisme lui ayant permis de reléguer au second plan le lien de sang au profit d’une soumission sans bornes à Serigne Touba. Il a ainsi été célébré par ses descendants dont son petit-fils Serigne Modou Mbacké Abdoul Woudoud qui a livré un saisissant témoignage …