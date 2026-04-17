Téléphones en prison, procédure à terre : Farba Ngom renverse la machine judiciaire … la Chambre d’accusation annule l’ensemble de la procédure engagée

Coup de tonnerre dans un dossier ultra-sensible mêlant finances publiques et procédures judiciaires : la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a purement et simplement annulé l’ensemble de la procédure engagée contre Farba Ngom dans l’affaire dite des téléphones portables. Une décision lourde de conséquences, qui pourrait rebattre totalement les cartes dans ce dossier tentaculaire des 125 milliards FCFA, rapporte L’Observateur.Selon le quotidien L’Observateur, les juges ont donné raison aux avocats du maire des Agnam en invalidant tous les procès-verbaux de l’enquête préliminaire, ainsi que les réquisitoires du procureur de la République. Sont notamment concernés les PV numéros 26 et 50 datés de janvier 2026, mais également le réquisitoire initial du 16 janvier et le réquisitoire supplétif du 27 février. En clair, toute la procédure judiciaire liée à cette affaire est frappée de nullité.Cette décision constitue une victoire majeure pour Farba Ngom, jusque-là seul détenu dans ce dossier aux ramifications complexes. Incarcéré depuis février 2025 et actuellement au Pavillon spécial après un passage à la prison de Rebeuss pour raisons de santé, l’ancien député pourrait désormais entrevoir une possible remise en liberté, même si la Cour suprême reste attendue pour un éventuel dernier mot.Joint par L’Observateur, son avocat Me Baboucar Cissé n’a pas caché sa satisfaction : « C’est une décision juste. Nous avançons avec honneur vers le bout du tunnel de l’acharnement ». Mieux encore, la défense souligne que le parquet général n’a pas introduit de pourvoi en cassation, ce qui pourrait signifier la fin définitive des poursuites dans ce volet précis.Au cœur de cette affaire : la découverte controversée de deux téléphones portables dans la cellule de Farba Ngom lors d’une fouille en janvier 2025. À la suite de cet incident, l’homme politique avait été extrait de sa cellule, placé en garde à vue, puis déféré devant le procureur. Problème, selon ses avocats : toutes ces procédures ont été menées sans levée préalable de son immunité parlementaire pour ces nouveaux faits.Toujours d’après L’Observateur, ce n’est qu’après coup que le procureur a sollicité une nouvelle levée d’immunité auprès de l’Assemblée nationale, officialisée par une correspondance datée de février 2026. Une démarche jugée irrégulière par la défense, qui a dénoncé une violation grave des droits fondamentaux de leur client.Les nouvelles inculpations, portant notamment sur l’introduction frauduleuse d’objets prohibés en prison, la corruption active ou encore la violation du secret de l’instruction, reposaient en effet sur des actes d’enquête réalisés avant cette levée d’immunité. Un vice de procédure que la Chambre d’accusation a visiblement jugé déterminant.