Téléphones en prison, procédure à terre : Farba Ngom renverse la machine judiciaire … la Chambre d’accusation annule l’ensemble de la procédure engagée


Téléphones en prison, procédure à terre : Farba Ngom renverse la machine judiciaire … la Chambre d’accusation annule l’ensemble de la procédure engagée
Coup de tonnerre dans un dossier ultra-sensible mêlant finances publiques et procédures judiciaires : la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a purement et simplement annulé l’ensemble de la procédure engagée contre Farba Ngom dans l’affaire dite des téléphones portables. Une décision lourde de conséquences, qui pourrait rebattre totalement les cartes dans ce dossier tentaculaire des 125 milliards FCFA, rapporte L’Observateur.
 
Selon le quotidien L’Observateur, les juges ont donné raison aux avocats du maire des Agnam en invalidant tous les procès-verbaux de l’enquête préliminaire, ainsi que les réquisitoires du procureur de la République. Sont notamment concernés les PV numéros 26 et 50 datés de janvier 2026, mais également le réquisitoire initial du 16 janvier et le réquisitoire supplétif du 27 février. En clair, toute la procédure judiciaire liée à cette affaire est frappée de nullité.
 
Cette décision constitue une victoire majeure pour Farba Ngom, jusque-là seul détenu dans ce dossier aux ramifications complexes. Incarcéré depuis février 2025 et actuellement au Pavillon spécial après un passage à la prison de Rebeuss pour raisons de santé, l’ancien député pourrait désormais entrevoir une possible remise en liberté, même si la Cour suprême reste attendue pour un éventuel dernier mot.
 
Joint par L’Observateur, son avocat Me Baboucar Cissé n’a pas caché sa satisfaction : « C’est une décision juste. Nous avançons avec honneur vers le bout du tunnel de l’acharnement ». Mieux encore, la défense souligne que le parquet général n’a pas introduit de pourvoi en cassation, ce qui pourrait signifier la fin définitive des poursuites dans ce volet précis.
 
Une procédure fragilisée dès le départ
 
Au cœur de cette affaire : la découverte controversée de deux téléphones portables dans la cellule de Farba Ngom lors d’une fouille en janvier 2025. À la suite de cet incident, l’homme politique avait été extrait de sa cellule, placé en garde à vue, puis déféré devant le procureur. Problème, selon ses avocats : toutes ces procédures ont été menées sans levée préalable de son immunité parlementaire pour ces nouveaux faits.
 
Toujours d’après L’Observateur, ce n’est qu’après coup que le procureur a sollicité une nouvelle levée d’immunité auprès de l’Assemblée nationale, officialisée par une correspondance datée de février 2026. Une démarche jugée irrégulière par la défense, qui a dénoncé une violation grave des droits fondamentaux de leur client.
 
Les nouvelles inculpations, portant notamment sur l’introduction frauduleuse d’objets prohibés en prison, la corruption active ou encore la violation du secret de l’instruction, reposaient en effet sur des actes d’enquête réalisés avant cette levée d’immunité. Un vice de procédure que la Chambre d’accusation a visiblement jugé déterminant.
 
Autres articles
Vendredi 17 Avril 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
L'Iran déclare le détroit d'Ormuz

L'Iran déclare le détroit d'Ormuz "entièrement ouvert" pour le reste du cessez-le-feu - 17/04/2026

Pourquoi la Fondation des deux Premières dames pour la lutte contre le cancer est politiquement, socialement et humainement une excellente initiative ( Par Dr Massamba Thioro Sall )

Pourquoi la Fondation des deux Premières dames pour la lutte contre le cancer est politiquement, socialement et humainement une excellente initiative ( Par Dr Massamba Thioro Sall ) - 17/04/2026

Nécrologie : Le Sénégal perd Saïd Tarraf, l’un de ses plus grands capitaines d’industrie

Nécrologie : Le Sénégal perd Saïd Tarraf, l’un de ses plus grands capitaines d’industrie - 17/04/2026

“Je suis fatigué” : à Sicap-Mbao, un dealer surprend la police en se livrant avec sa marchandise

“Je suis fatigué” : à Sicap-Mbao, un dealer surprend la police en se livrant avec sa marchandise - 17/04/2026

Affaire Magib Seck et cie : révélations en cascade sur un système clandestin

Affaire Magib Seck et cie : révélations en cascade sur un système clandestin - 17/04/2026

Affaire Aziz Dabala et Wally Gano : le juge d’instruction du 1er Cabinet ordonne des prélèvements ADN sur les sept suspects, dont Nabou Lèye et Modou Lô.

Affaire Aziz Dabala et Wally Gano : le juge d’instruction du 1er Cabinet ordonne des prélèvements ADN sur les sept suspects, dont Nabou Lèye et Modou Lô. - 17/04/2026

Émigration clandestine : la Marine nationale a secouru 132 migrants au large de Dakar

Émigration clandestine : la Marine nationale a secouru 132 migrants au large de Dakar - 16/04/2026

Levée de fonds sur le marché régional : Le Sénégal cherche 658 milliards FCFA en trois mois

Levée de fonds sur le marché régional : Le Sénégal cherche 658 milliards FCFA en trois mois - 16/04/2026

​Risque de défaut de paiement en Afrique : Le Sénégal, le Mozambique et le Malawi sous haute surveillance

​Risque de défaut de paiement en Afrique : Le Sénégal, le Mozambique et le Malawi sous haute surveillance - 16/04/2026

L’AFP et Taxawu Sénégal actent une dynamique de convergence politique

L’AFP et Taxawu Sénégal actent une dynamique de convergence politique - 16/04/2026

Santé-Limogeage du Pr Ousmane Cissé : le MONCAP Santé dénonce une décision « injustifiée »

Santé-Limogeage du Pr Ousmane Cissé : le MONCAP Santé dénonce une décision « injustifiée » - 16/04/2026

FMI-Sénégal : discussions positives, inquiétudes persistantes… la dette sénégalaise au cœur des négociations avec le FMI

FMI-Sénégal : discussions positives, inquiétudes persistantes… la dette sénégalaise au cœur des négociations avec le FMI - 16/04/2026

Harcèlement, flagrant délit et lourde peine : 8 ans de prison pour le sexagénaire, la nouvelle loi frappe fort

Harcèlement, flagrant délit et lourde peine : 8 ans de prison pour le sexagénaire, la nouvelle loi frappe fort - 16/04/2026

Propos d’une extrême gravité visant le fondateur du mouridisme : Masseck Sarr dans l’œil du cyclone judiciaire

Propos d’une extrême gravité visant le fondateur du mouridisme : Masseck Sarr dans l’œil du cyclone judiciaire - 16/04/2026

visite de la Zone militaire n°4 : le CEMGA Oumar Wade salue la vigilance des troupes et annonce un renforcement sécuritaire

visite de la Zone militaire n°4 : le CEMGA Oumar Wade salue la vigilance des troupes et annonce un renforcement sécuritaire - 15/04/2026

Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 15 Avril 2026

Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 15 Avril 2026 - 15/04/2026

Communiqué du conseil des ministres du Mercredi 15 Avril 2026

Communiqué du conseil des ministres du Mercredi 15 Avril 2026 - 15/04/2026

Liban: l'armée israélienne frappe au sud de Beyrouth, le Hezbollah tire des roquettes sur Israël

Liban: l'armée israélienne frappe au sud de Beyrouth, le Hezbollah tire des roquettes sur Israël - 15/04/2026

Escroquerie XXL à 48 millions FCFA : Comment « Aicha Plus » a trompé une banque avec de faux cachets de la Gendarmerie

Escroquerie XXL à 48 millions FCFA : Comment « Aicha Plus » a trompé une banque avec de faux cachets de la Gendarmerie - 15/04/2026

Dette, FMI et bras de fer discret : ce que cache la rencontre de New York entre la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, et la délégation sénégalaise

Dette, FMI et bras de fer discret : ce que cache la rencontre de New York entre la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, et la délégation sénégalaise - 15/04/2026

Richard-Toll : au cœur d’un trafic explosif de papiers d’État civil, la mairie éclaboussée par un réseau clandestin

Richard-Toll : au cœur d’un trafic explosif de papiers d’État civil, la mairie éclaboussée par un réseau clandestin - 15/04/2026

Brigade de recherches (Br) de Keur Massar: quand l’enquête “tentaculaire” rattrape un politique — Chérif Aly Diatta rattrapé par des preuves accablantes d'un présumé plan a plusieurs

Brigade de recherches (Br) de Keur Massar: quand l’enquête “tentaculaire” rattrape un politique — Chérif Aly Diatta rattrapé par des preuves accablantes d'un présumé plan a plusieurs - 15/04/2026

Touba : Le charretier Moustapha Sène prend 3 ans pour abus sexuels sur une fillette de 7 ans

Touba : Le charretier Moustapha Sène prend 3 ans pour abus sexuels sur une fillette de 7 ans - 14/04/2026

Drame sur l’autoroute Ila Touba : Un policier perd la vie, son véhicule totalement détruit

Drame sur l’autoroute Ila Touba : Un policier perd la vie, son véhicule totalement détruit - 14/04/2026

Réforme L29-L30 : bras de fer au sommet de l’État, le Parlement accélère et met Diomaye Faye sous pression

Réforme L29-L30 : bras de fer au sommet de l’État, le Parlement accélère et met Diomaye Faye sous pression - 14/04/2026

Supporters sénégalais détenus au Maroc : la justice confirme les peines prononcées en première instance

Supporters sénégalais détenus au Maroc : la justice confirme les peines prononcées en première instance - 14/04/2026

Drame à Louga : un talibé de 12 ans tué par son camarade à Thiowor

Drame à Louga : un talibé de 12 ans tué par son camarade à Thiowor - 13/04/2026

Kaolack: Les conducteurs de Moto Jakarta s'opposent à la décision d'un second casque pour les clients

Kaolack: Les conducteurs de Moto Jakarta s'opposent à la décision d'un second casque pour les clients "cela a des risques sanitaires" - 13/04/2026

[ Reportage ] Transport / Levée du mot d’ordre de grève : au garage Bignona de Grand-Yoff, les chauffeurs racontent leur calvaire sur la route

[ Reportage ] Transport / Levée du mot d’ordre de grève : au garage Bignona de Grand-Yoff, les chauffeurs racontent leur calvaire sur la route - 13/04/2026

Réforme électorale : Ndiaga Sylla demande le retrait de la proposition de loi d’Ayib Daffé

Réforme électorale : Ndiaga Sylla demande le retrait de la proposition de loi d’Ayib Daffé - 13/04/2026

RSS Syndication