Télécommunications : « Le Roaming national effectif sur tout le territoire à partir du 31 juillet 2023 » (ARTP)

Profitant de la journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information, l’autorité de régulation des télécommunications et des postes, en collaboration avec les acteurs du secteur des communications électroniques, a procédé ce matin au lancement officiel des travaux relatifs à la mise en œuvre du Roaming national. Cette cérémonie, présidée par le directeur général de l’Artp, Abdou Karim Sall a aussi enregistré la fédération des associations des consommateurs et de tous les opérateurs téléphoniques notamment, Sonatel, Free et Expresso.



Ce Roaming national constitue un levier de régulation qui permet aux abonnés d'un opérateur d'utiliser le réseau d'un autre opérateur national en vue d'émettre et de recevoir automatiquement des appels vocaux, envoyer et recevoir des SMS et se connecter à internet, lorsqu'ils sont en dehors de la zone de couverture de leur opérateur d'origine. Elle a pour objectif d'étendre la couverture des réseaux de communications électroniques notamment dans les zones mal desservies, de promouvoir la concurrence entre opérateurs et de garantir la continuité des services pour les utilisateurs en cas de panne du réseau de leur opérateur.



Le Roaming national permet également de garantir l'équité territoriale dans la fourniture des services de communications électroniques de qualité conformément à la vision éclairée du Président Macky Sall, président de la République du Sénégal, déclinée dans le Plan Sénégal Emergent (PSE). En lançant les travaux ce mercredi, Abdou Karim Sall, avec l’accord des opérateurs, annonce le phasage du Roaming à partir de ce 31 juillet.