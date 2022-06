Tecno Mobile : lancement du « Camon 19 » et du « Spark 9 », des téléphones avec des options spéciales.

La marque de téléphone mobile Tecno a procédé ce mardi au lancement de deux nouvelles séries de smartphones à savoir le Tecno Camon 19 et le Spark 9. Un grand bond en avant.



Selon le responsable de la formation en terme de connaissance de produits et des techniques de vente à Tecno, Mouhamed Diattara, le Camon produit dont l’orientation est portée vers la caméra revient avec plein de technologies nouvelles par la perfection et la stabilité de l’appareil photo. Le nouveau modèle annule toutes les secousses lors d’une prise en mouvement. Ce dernier est doté de caméra de dernière génération avec 64 méga pixels et procure une innovation majeure dont la 5G en plus d’une grande capacité de mémoire allant jusqu’à 256 giga qui peut s’augmenter de par la technologie virtuelle.



Pionnier dans le marché du Sénégal de par son rapport qualité prix offert à la clientèle, la marque s’engage à davantage assurer un accès facile de leurs produits au consommateur sénégalais.



Pour ce nouveau Spark 9, Tecno a choisi comme ambassadeur, l’artiste chanteur, Samba Peuzzi. L’artiste a assuré prendre en considération ce partenariat et promet de valoriser ces produits. Plein d’autres artistes et influenceurs tels Abba, Singom, Aïcha Rassoul … ont aussi assisté à cette cérémonie.



Les produits Tecno seront disponibles dans toutes les boutiques sur l’étendue du territoire sénégalais, des jeunes dynamiques seront ainsi mis à la disposition de la clientèle pour les accompagner dans le choix des produits.