Technologie des « Internet of Things » : Le Sénégal face à l’expertise chinoise

Le Sénégal était bien représenté au forum de la technologie des « Internet of Things » ou Internet des objets. Docteur Ibn Taimya Sylla ce natif de Koumpentoum dirigeait une conférence devant 1.5OO ingénieurs chinois sur la technologie des IoT qui bénéficiera de l’avènement de la 5G de réseaux mobiles et disposera d’un écosystème de 50 Milliards d’objets connectés et d’un marché global de 1.5trillion de dollars en 2020 d’après les prévisions des analystes.



Cet ingénieur informaticien qui était l’invité du Ministère chinois de l’industrie et des technologies de l’information à Zhenshen – China a mis l’expertise du Sénégal à contribution pour échanger dans ce domaine avec les firmes chinoises qui occupent une position de leader dans le but de faciliter la coopération.