Tassette : Abdoulaye Dièye et Mamadou Thiaw scellent le duo pour la campagne présidentielle 2024 dans le département

Après avoir investi le Président Macky Sall comme étant leur candidat pour la présidentielle 2024, le dg de l'AIBD, Abdoulaye Dièye et les autres leaders de BBY à Thiès se lancent déjà dans la campagne de massification et de remobilisation des troupes. En atteste la plateforme "Siggi ak Macky" initiée par le leader de "Siggi Jotna", membre de la coalition BBY qui a lancé une pétition dont l'objectif est de concocter 1 million de signatures pour le compte du Président de la République en vue de la prochaine présidentielle 2024. Lors de la conférence religieuse du comité consultatif des femmes de BBY dans le département, Abdoulaye Dièye a réitéré sa ferme volonté d'accompagner les femmes et les jeunes et de travailler dans l'union des cœurs pour pour une meilleure préparation de la.prochaine présidentielle.

À rappeler qu'à Tassette en présence des maires de BBY dans le département et du ministre de l'artisanat, le Dr Pape Amadou Ndiaye et des femmes du comité consultatif de BBY dans le département, est né le duo Abdoulaye Dièye-Mamadou Thiaw. Ces derniers se disent plus que jamais déterminés à travailler en complicité pour élire le Président Macky Sall au 1er tour en 2024.