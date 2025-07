Tamkharit : Khadim Samb revient sur l’historique de la fête d'Achoura et la tradition du "Tadjabone"

Les musulmans vont célébrer la Tamkharit, le samedi 05 juillet 2025. La Tamkharit connue également sous le nom de Achoura est une fête qui marque une nouvelle année musulmane. Elle est célébrée au dixième jour du mois de Muharram dans le calendrier islamique.

Dans les foyers sénégalais, les femmes préparent le plat traditionnel, en l’occurrence le couscous fait à base de mil et d'une sauce viande à la tomate que l’on appelle « Thiéré Tamkharit ». Cette fête très importante dans la culture sénégalaise est célébrée avec beaucoup d’enthousiasme et de joie.

À cette occasion, les sénégalais manifestent leurs traditions et leur culture. Dans une interview accordée à DakarActu, le communicateur traditionnel, Khadim Samb revient sur l’historique, les traditions et la célébration de cette fête riche en spiritualité.