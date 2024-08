Tambacoumba (Ziguinchor): un enfant de 05 ans heurté mortellement par une voiture

Drame à Tambacoumba, village situé dans la commune d'Adéane, département de Ziguinchor, un jeune garçon de cinq ans a été heurté mortellement par un véhicule de transport en commun. Les faits ont eu lieu ce vendredi vers 12h. Tout est parti d’une course entre deux voitures. "C’est sur la chaussée que les deux clandos en course vers la même direction et en voulant dévier, il a été percuté avant d'être traîner sur plusieurs mètres. Il a perdu la vie sur le coup", renseigne une source sur place.

Le jeune garçon venait de Bakel pour passer les vacances avec sa mère au village. Le conducteur a été arrêté puis placé en garde à vue au poste de gendarmerie de Niaguis sur la route nationale 06.