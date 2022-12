Tamba : la ministre de femme annonce un financement de 161 millions et octroie du matériel aux femmes

En marge du séjour du gouvernement dans la région de Tamba, Madame Fatou Diané, Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, a rencontré ce mercredi 27 décembre 2022, les associations de femmes venues des quatre départements de la région. Ces femmes de tout bord politique ont reçu comme il se doit leur ministre de tutelle, qui a fait une partie de son cursus scolaire dans la ville de Tamba. « Je suis en pèlerinage », a-t-elle dit.



Depuis sa prise de fonction, Tambacounda état donc « la première région où elle rencontre officiellement les femmes. Et les femmes de Tamba sont les premières à recevoir un financement de son ministère. » Ainsi, sur instruction du chef de l’État, ce sont 161 milliards qui ont été mis à disposition des femmes de la région. Ces financements, dont les conditions d’obtention ont été allégées, devront servir à 104 unités de production et profiter à plus de 1.000 femmes. En plus du financement, c’est du matériel d’allègement des tâches ménagères qui a été remis aux femmes.