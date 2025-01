Taïba Ndiaye/ Me Abdy Nar Ndiaye sur la création de la Haute Cour de Justice: "Cela va renforcer l’État de droit"

Par ailleurs, il a été décidé au cours de cette cérémonie de financer la formation de plusieurs femmes de la commune de Taïba Ndiaye dans les filières de transformations des produits laitiers et céréaliers. Les jeunes de Taïba Ndiaye seront aidés à obtenir des formations professionnelles et à développer leurs potentiels à travers les usines et entreprises locales.

Pour rappel, plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie dont les députés Maître Abdoulaye Tall et Cheikh Barra Ndiaye, l'ancien allié de Macky Sall, Habib Niang...