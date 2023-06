Tabaski à Diamalaye : le ministre Issakha Diop rassure sur la prévention contre les inondations. Ok

À Diamalaye, la délégation du gouvernement a été conduite par le ministre auprès du ministre de l’eau et de l’assainissement chargé de la prévention et de la gestion des inondations, Issakha Diop à l’occasion de la prière marquant la commémoration de la Tabaski. L’autorité a magnifié le sermon de l’imam Mame Libasse Lahi sur son invite à l’endroit des populations pour une paix durable au Sénégal. Interpellé sur des difficultés liées à la gestion des inondations dans les villages Lébou de Yoff et Cambérène, le ministre a rassuré la communauté Layène sur les initiatives lancées dans ce cadre et impliquant des points identifiés à Dakar, notamment à Yoff. À en croire l’autorité, le chef de l’État Macky Sall a donné des instructions avec un budget déjà dégagé pour la prévention et la gestion des inondations. Les points concernés sont la zone de captage, la cité belle vue et l’hôpital Phillipe Maguilène Senghor. Les travaux d’assainissement sont déjà entamés, a confié le ministre qui rassure sur le prochain démarrage à Yoff.