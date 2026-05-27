Tabaski 2026: Les vœux de l’ancien président Macky Sall

L’ancien président de la République, Macky Sall, a adressé ses vœux à l’ensemble de la communauté musulmane mondiale à l’occasion de l’Aïd el-Kébir. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a invoqué l’esprit de cette fête bénie, « symbole de foi et de confiance en Dieu », pour appeler à un monde de paix, de solidarité et de fraternité humaine. « Bonne fête à toutes et à tous », a-t-il lancé à l’endroit de toute la Hoummah Islamique.
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