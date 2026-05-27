Tabaski 2026: Les vœux de l’ancien président Macky Sall


Tabaski 2026: Les vœux de l’ancien président Macky Sall
L’ancien président de la République, Macky Sall, a adressé ses vœux à l’ensemble de la communauté musulmane mondiale à l’occasion de l’Aïd el-Kébir. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a invoqué l’esprit de cette fête bénie, « symbole de foi et de confiance en Dieu », pour appeler à un monde de paix, de solidarité et de fraternité humaine. « Bonne fête à toutes et à tous », a-t-il lancé à l’endroit de toute la Hoummah Islamique. 
Autres articles
Mercredi 27 Mai 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
René Capain Bassène libre : La grâce présidentielle met fin à plus de sept ans de détention du journaliste

René Capain Bassène libre : La grâce présidentielle met fin à plus de sept ans de détention du journaliste - 27/05/2026

Kaolack: Un accident fait 18 blessés dont 12 dans un état grave

Kaolack: Un accident fait 18 blessés dont 12 dans un état grave - 27/05/2026

Prière de Tabaski à l’UCAD : L’Imam Oumar Sall appelle les gouvernants au maintien de la stabilité, de la cohésion sociale et à la poursuite des réformes

Prière de Tabaski à l’UCAD : L’Imam Oumar Sall appelle les gouvernants au maintien de la stabilité, de la cohésion sociale et à la poursuite des réformes - 27/05/2026

Crise au sommet de l’État / L’APR charge le régime : « Une implosion du pouvoir » et une « confiscation des institutions »

Crise au sommet de l’État / L’APR charge le régime : « Une implosion du pouvoir » et une « confiscation des institutions » - 27/05/2026

[Reportage] Shooting pré et post-Tabaski : la nouvelle tendance qui explose sur les réseaux sociaux

[Reportage] Shooting pré et post-Tabaski : la nouvelle tendance qui explose sur les réseaux sociaux - 27/05/2026

Nouveau gouvernement du Sénégal : Pastef pose ses conditions pour intégrer le nouvel attelage

Nouveau gouvernement du Sénégal : Pastef pose ses conditions pour intégrer le nouvel attelage - 26/05/2026

Justice : Le journaliste Soya Diagne recouvre la liberté

Justice : Le journaliste Soya Diagne recouvre la liberté - 26/05/2026

Thiès- vol à l'arraché: un jeune mortellement tabassé par une foule à Hersent

Thiès- vol à l'arraché: un jeune mortellement tabassé par une foule à Hersent - 26/05/2026

Assemblée nationale : La Section de recherches tente d’arrêter le député Cheikh Bara Ndiaye à l’issue de l’installation de Ousmane Sonko

Assemblée nationale : La Section de recherches tente d’arrêter le député Cheikh Bara Ndiaye à l’issue de l’installation de Ousmane Sonko - 26/05/2026

Ousmane Sonko après son élection : « Je n’utiliserai pas cette assemblée pour nourrir des vendettas personnelles »

Ousmane Sonko après son élection : « Je n’utiliserai pas cette assemblée pour nourrir des vendettas personnelles » - 26/05/2026

Sonko tire sur l’exécutif : « On ne peut pas faire du Pastef sans le Pastef »

Sonko tire sur l’exécutif : « On ne peut pas faire du Pastef sans le Pastef » - 26/05/2026

Sénégal: Ousmane Sonko élu président de l’Assemblée nationale

Sénégal: Ousmane Sonko élu président de l’Assemblée nationale - 26/05/2026

Assemblée nationale : L’opposition claque la porte avant le vote…

Assemblée nationale : L’opposition claque la porte avant le vote… - 26/05/2026

Al Amine Lo nommé Premier ministre, 72 heures après le limogeage d'Ousmane Sonko

Al Amine Lo nommé Premier ministre, 72 heures après le limogeage d'Ousmane Sonko - 25/05/2026

Abdou Mbow charge le Pastef: « Nous sommes face à un regroupement de personnes sans foi ni loi »

Abdou Mbow charge le Pastef: « Nous sommes face à un regroupement de personnes sans foi ni loi » - 25/05/2026

Me Aïssata Tall Sall prévient le président Diomaye:

Me Aïssata Tall Sall prévient le président Diomaye: " Quand l'Assemblée nationale aura fini d'être soumise au diktat illégal de la majorité, c'est à son fauteuil que l'assemblée s'attaquera". - 25/05/2026

Me Aïssata Tall Sall: « La démission de El Malick Ndiaye est illégale… »

Me Aïssata Tall Sall: « La démission de El Malick Ndiaye est illégale… » - 25/05/2026

Me Aïssata Tall Sall « exclut » Sonko de l’assemblée : « Son retour est impossible! Il s’agit d’une tentative de coup d’Etat institutionnel »

Me Aïssata Tall Sall « exclut » Sonko de l’assemblée : « Son retour est impossible! Il s’agit d’une tentative de coup d’Etat institutionnel » - 25/05/2026

Popenguine 2026 : Mgr Jean-Baptiste Valter Manga appelle la jeunesse à l’exemplarité et à l’espérance

Popenguine 2026 : Mgr Jean-Baptiste Valter Manga appelle la jeunesse à l’exemplarité et à l’espérance - 25/05/2026

Tafsir Thioye : « La séance plénière de mardi ne peut pas se tenir! »

Tafsir Thioye : « La séance plénière de mardi ne peut pas se tenir! » - 25/05/2026

Assemblée nationale : la réintégration d’Ousmane Sonko et l’élection d’un nouveau président prévues ce mardi 26 mai

Assemblée nationale : la réintégration d’Ousmane Sonko et l’élection d’un nouveau président prévues ce mardi 26 mai - 24/05/2026

Sénégal : Le Président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, démissionne

Sénégal : Le Président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, démissionne - 24/05/2026

Retour de Sonko à l’Assemblée nationale ? La loi est sans appel, selon Cheikhou O. Sy et Chérif Monteil

Retour de Sonko à l’Assemblée nationale ? La loi est sans appel, selon Cheikhou O. Sy et Chérif Monteil - 24/05/2026

Lendemain du limogeage d’Ousmane Sonko : le Bureau de l’Assemblée nationale convoqué en urgence ce dimanche à 15h

Lendemain du limogeage d’Ousmane Sonko : le Bureau de l’Assemblée nationale convoqué en urgence ce dimanche à 15h - 24/05/2026

Les 15 supporters des Lions accueillis en héros à leur retour au Sénégal

Les 15 supporters des Lions accueillis en héros à leur retour au Sénégal - 24/05/2026

Rupture entre Diomaye et Sonko :Un

Rupture entre Diomaye et Sonko :Un " choc" chez les Sénégalais de Genève - 24/05/2026

Après Sonko, quel gouvernement pour le Sénégal ? L’heure du choix pour Diomaye…

Après Sonko, quel gouvernement pour le Sénégal ? L’heure du choix pour Diomaye… - 24/05/2026

Les premières images des 15 supporters sénégalais graciés à l’aéroport du Maroc avant leur retour à Dakar

Les premières images des 15 supporters sénégalais graciés à l’aéroport du Maroc avant leur retour à Dakar - 23/05/2026

Dialogue national : Diomaye reçoit Souleymane Ndéné Ndiaye, Mbaye Ndiaye, Aly Ngouille Ndiaye et Antoine Félix Diome

Dialogue national : Diomaye reçoit Souleymane Ndéné Ndiaye, Mbaye Ndiaye, Aly Ngouille Ndiaye et Antoine Félix Diome - 23/05/2026

Le Roi Mohammed VI accorde sa grâce aux supporters sénégalais arrêtés à Rabat

Le Roi Mohammed VI accorde sa grâce aux supporters sénégalais arrêtés à Rabat - 23/05/2026

RSS Syndication