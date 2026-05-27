Kaolack: Un accident fait 18 blessés dont 12 dans un état grave

Les sapeurs-pompiers de Kaolack ont été alertés vers les coups de 6 heures du matin pour un accident de la circulation sur la RN1, à l'entrée de Sing-sing.

Sur les lieux, il s'agit d'un dérapage suivi de renversement d'un véhicule automobile type minicar de marque Hiatch. Selon le Capitaine Mamadou Yahya Mané, Commandant de la 31ème compagnie d'incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de Kaolack, le bilan fait état de 18 blessés dont 12 dans un état grave.

Toutes les victimes ont été évacuées à l'hôpital régional de Kaolack...