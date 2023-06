Tabaski 2023 : A Dakar et à l’intérieur du pays, il faut entre 100 000 à 150 000 fcfa en moyenne pour se procurer un mouton

À 48 heures de la tabaski, les clients se plaignent de la cherté du mouton. À Dakar, la capitale sénégalaise, la plupart d’entre eux disent que le prix des moutons est exorbitant.



Dans plusieurs lieux de la capitale ou on vend les moutons, le prix moyen d’un mouton est de 120 000 fcfa.



À cet effet, dakaractu a fait une virée hors de Dakar pour constater la situation dans les lieux de vente de moutons. Mais à notre arrivée, le constat est un peu plus contrasté. Au marché des affaires de Sandiara, le mouton est le produit le plus en vue. On en trouve en quantité suffisante. Mais, ils ne sont pas accessibles aux clients qui ont moins de 100 000 FCFA pour espérer s’en procurer. Dans ce marché ‘’Louma’’ situé dans le département de Mbour dans la région de Thiès, il faudra être patient pour ces derniers afin d’en trouver pour la fête de la Tabaski prévue le 29 juin prochain. Les éleveurs déplorent l’absence de clients et confient être affectés par les nombreuses charges qui se répercutent sur le prix des moutons. La location des espaces, les frais pour l’alimentation des bêtes ou encore les frais de transport sont entre autres les causes expliquant la cherté du mouton. Ils plaident toutefois pour plus de sécurité contre les vols et l’éclairage public pour pouvoir opérer la nuit.



Si à Dakar le prix des moutons est exorbitant et l’approvisionnement en mouton est moins assuré qu'à l’intérieur du pays, les raisons de ce déficit seraient selon les vendeurs de moutons : l’insécurité causée par les manifestations de début juin, la cherté des aliments de batailles, la manque d’espaces pour vendre et le coût insoutenable du transport des moutons…