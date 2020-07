Tabaski 2020 / Samba Ndiobène Ka à Kaolack : « Si cette tendance continue jusqu'à la veille de la fête, on peut se permettre de dire d'une façon catégorique que le marché régional sera très bien approvisionné en moutons... »

Dans le cadre de sa tournée dans les différentes régions du Sénégal, et en prélude à la Tabaski, le ministre de l'élevage et des productions animales, a visité ce lundi, le foirail de la commune de Kahone (département de Kaolack).



Au sortir de cette visite, Samba Ndiobène Ka, s'est voulu rassurant. "L'année dernière à la même période, j-11, on était aux alentours de 18.000 têtes sur une demande régionale qui tourne autour de 50.000 têtes, cette année à la même période, on est à plus de 28.000 têtes. C'est une différence notoire de 10.000 têtes. Si cette tendance continue jusqu'à la veille de la Tabaski, on peut se permettre de dire d'une façon catégorique que le marché régional de Kaolack sera très bien approvisionné en moutons...".



" Pour ce qui est des ré-exportations qui se font vers la Gambie et parfois vers d'autres pays frontaliers, l'État n'a pas les moyens de décourager de pareilles attitudes tout au contraire on l’encourage dans la mesure du possible parce que c'est des pays frères. C'est pour cette raison aussi qu'on insiste auprès des consommateurs pour qu'ils prennent toutes les dispositions pour acheter à temps...", a-t-il conclu.