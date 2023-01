TOUBA - Sokhna Binetou Ndao Seck capacite les femmes en transformation de céréales

Avec l’appui du Fonds de finances de la formation professionnelle et technique et de l’honorable Hcct Abdo Lahad Seck Sadaga, Sokhna Binetou Ndao Seck a fait former des femmes dans la domaine de la transformation céréalière. Une initiative hautement saluée par les bénéficiaires qui attendent désormais des appuis financiers pour pratiquer leurs connaissances.



Un appel sera ainsi lancé en direction du Président Macky Sall pour l’inviter à davantage soutenir leur leader Sadaga Seck...