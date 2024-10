TOUBA – Serigne Mountakha initie l’érection de 200 logements pour les sinistrés.

Serigne Mountakha Mbacké continue de multiplier les décisions en direction des sinistrés et de toute autre personne en situation difficile. Le Khalife général des Mourides vient de lancer la construction de 200 logements. Les 66 seront à laCharge des mourides de la Diaspora, notamment ceux qui résident au Canada et aux États-Unis.

Une cinquantaine de logements sera dotée de salles de bain intérieures. Des salles de bain publiques et des cuisines sont prévues.