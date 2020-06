TOUBA / SERIGNE MBACKÉ MADINA CÉLÉBRÉ...

1-Cheikh Mouhamadou Moustapha (1888-1945) a dit de lui : « Je n'ai rien de plus que Serigne Mbacké pour ce qui est de la lignée de Serigne Touba. Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma est ma rémunération pour les services rendus à Serigne Touba. Serigne Mbacké quant à lui est un bonus que mon Seigneur m'a accordé. »











2- Cheikh Mouhamadou Fadal (1888-1968)



« Si Serigne Touba était revenu sur terre, Serigne Mbacké n'aurait point besoin de changer la moindre once de son attitude ». (Sa posture, Son comportement) « Serigne Mbacké tire sa piété de là où nous tirons la nôtre ».







3- Cheikh Mouhamadou Bachir (1895-1966) en 1963, en présentant Serigne Mbacké au président Léopold Sédar Senghor lors de l'inauguration du forage de Tip avait dit : « Serigne Mbacké que vous voyez là est certes notre fils, mais il est aussi imbu de valeurs que nous ».







4-Cheikh Abdou Ahad Mbacké (1913-1989) :



« Serigne Mbacké n'a pas l'envergure d'un petit fils, mais plutôt celle d'un fils de Serigne Touba. »



Lors de l'inhumation de Serigne Mbacké, il avait soutenu ce qui suit : « Serigne Mbacké n'a point d'égal dans ce monde ici-bas qu'il vient de quitter, également il n'a pas d'égal dans l'au-delà où il se rend ».







5- Serigne Abdoul Khadre Mbacké (1914-1990)



« Serigne Mbacké est digne de me représenter là où ma présence est nécessaire et je me fais son représentant là où la sienne est nécessaire... »







6- Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma (1913-1978) avait confié à Serigne Assane Marokhaya ce qui suit : « La nature chétive de Serigne Mbacké n'est rien d'autre que le résultat de sa crainte envers son Seigneur »







7- Mame Thierno Ibra Faty (1862-1943) : « La prière mortuaire n'est qu'une intercession pour le salut de l'âme d'un défunt. Dieu le Très Miséricordieux aura pitié de tout défunt dont Serigne Mbacké aura effectué la prière mortuaire »







8- Thierno Mountakha Tall : (1914-2007)



« Serigne Mbacké a la pureté du Saint Coran. Quiconque voulant entrer en contact avec lui, se doit de faire d'abord ses ablutions »







9- Serigne Nguick Modou Absa Fall (1855-1940) avait témoigné en 1929 à Nguick Fall, en présence de Serigne Galo Mbaye, Serigne Abibou Dieng, Serigne Diop Léona et de Serigne Abdou Rassoul Djigal que : « Serigne Cheikh et Serigne Mbacké sont comme les deux moitiés du Coran. Réunis, Ils font un Coran complet ».