TOUBA- Révolution chirurgicale / Dr Massamba Thioro Sall pour inscrire Fawzeini à la pointe de la chirurgie du rachis en Afrique de l'Ouest

Du 24 au 25 mars 2026, l'hôpital Matlaboul Fawzeini accueille un atelier de haut niveau sur la chirurgie endoscopique biportale du rachis. Sous l'impulsion du docteur Massamba Thioro Sall, directeur de l'établissement, des chirurgiens français viendront former les équipes locales à cette technique de pointe. Moins invasive que les opérations "à ciel ouvert", cette méthode promet des interventions plus rapides et une meilleure récupération pour les patients. Avec cette initiative, l'hôpital de Touba devient le premier établissement d'Afrique de l'Ouest à se former à cette pratique, affirmant sa volonté d'innover constamment pour répondre aux besoins des populations. Interpellé par DakarActu, le docteur Massamba Thioro Sall confie s’inscrire dans une dynamique d’innovations scientifiques permettant aux patients de bénéficier de meilleures prises en charge.