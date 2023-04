TOUBA - Ndogu Baayfaal chez Serigne Bada Talla Yacine Fall / Dakaractu en Guest-star !

« Un jour, Serigne Touba, à l’approche du mois béni, avait demandé à son disciple Cheikh Ibra Fall, de réserver un accueil exceptionnel à un grand hôte, sans dévoiler son identité. » En effet, « il s’agissait du mois de Ramadan », nous raconte Serigne Bada Talla Yacine Fall, Khalife de Serigne Bassirou Fall, 3ème fils de Mame Cheikh Ibrahima Fall.

C’est là que Mame Cheikh a très tôt compris le langage codé de son guide. Il cuisinait quotidiennement différents plats pour le Cheikh aux heures de rupture du jeûne. La tradition des Ndogu a été, depuis, respectée et suivie par les différents Khalifes qui se sont succédé. Après la disparition de Mame Cheikh Ibrahima Fall, Serigne Modou Moustapha Fall, premier Khalife des Baayfall, a pris la relève et a juré devant les disciples que le famille de Cheikh Ahmadou Bamba va continuer de recevoir ces « Ndogu ».

Pour les Baayfall, le mois est divisé en trois parties. Les « Koumtés » correspondent au 1er, 11e et 21e jour du mois de Ramadan. Pour ces journées, les repas préparés sont doublés, voire triplés au point de vue quantité par rapport aux jours précédents. Pour les « Koumtés », les menus seront à base de poulet, de viande de bœuf, de mouton et de chameau. Toutes les familles de Mame Cheikh Ibrahima Fall se réunissent et assurent ensemble le transport des « ndogu » vers Touba avec comme destination la résidence Cheikhoul Khadim où réside le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, durant le mois de Ramadan.

« Nous ne jeûnons pas, nous ne prions pas, parce que tout simplement notre grand père Cheikh Ibrahima Fall avait reçu l’aval de son guide Cheikh Ahmadou Bamba de ne pas s’acquitter de cette pratique. Notre seule préoccupation c’est d’exécuter les recommandations de la famille de Serigne Touba », déclare Serigne Bassirou Fall Talla Yacine. Pour lui, « le Baayfaal doit avoir un comportement exemplaire. Mame Cheikh Ibrahima Fall était très civilisé et bien respecté par tous, de par son comportement, son dévouement, sa soumission à son guide. Fumer, boire de l’alcool, porter des haillons ne font pas partie de la doctrine des Baayfall... »