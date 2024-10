TOUBA- Les inondations ont impacté ( officiellement) 11 139 ménages … Près de 800 millions collectés

L’aide mobilisée par Junatun Liman Nazamaho, au titre de soutiens consentis par les bonnes volontés sur appel du Khalife Général des Mourides , va être distribué incessamment. Serigne Youssou Diop de Hizbut- Tarquiyah , en sa qualité de coordonnateur de la structure, n’est pas assez précis quand il donne le montant de la collecte financière. En effet, il préfère parler de somme comprise entre « 700 et 800 millions ». Néanmoins il est possible de rappeler que Serigne Mountakha Mbacké a donné 200 millions, Hizbut 10 millions , le commerçant Kabb Fall 05 millions , Bougane Guèye 05 millions, Serigne Babacar Mansour Sy 05 millions etc… D’autres sommes suivront et seront remises directement au Patriarche. Il s’agit notamment de celles dégagées par Serigne Mbackiyou Faye : 226 millions, les hommes d’affaires mourides 250 millions. Des sources confient que le décompte de Serigne Youssou Diop ne prend pas en compte ces montants susmentionnés.



Bref, la somme collectée, tout comme les appuis en nature ( riz, huile, détergents etc…) seront distribués aux familles ciblées. Officiellement, confie le préfet de Mbacké , 11 139 ménages ont été impactés par les inondations. Ce chiffre procède du recensement qui a été fait par les services de l’État. Sur le terrain , les activités de pompage se poursuivent avec Touba Ca Kanam comme fer de lance . L’association avait déjà réussi à ériger un camp d’accueil de sinistrés appelés « Kër wallu » juste avant que des bonnes volontés ne soient venus en appoint en prêtant leurs maisons inoccupées.