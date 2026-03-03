Madiambal Diagne : « Mes avocats vont introduire un pourvoi devant la cour de cassation ...»

Le journaliste Madiambal a réagi à la suite à son extradition, ordonnée par la cour d’appel de Versailles. Dans une vidéo, Madiambal Diagne fait savoir que ses avocats ont annoncé leur intention d’introduire un pourvoi devant la cour de cassation devant la greffe d’appel afin de contester l’arrêt rendu.
Selon lui, "la procédure n’est pas encore terminée car il y’aura une nouvelle phase procédure dont la cour de cassation pourra intervenir ou même le conseil d’état français. D’autant plus que l’on n’a pas l’habitude de voir cette forme de d’extradition qui souvent s’exprime simplement par un Oui ou un Non".
Selon lui, "la procédure n’est pas encore terminée car il y’aura une nouvelle phase procédure dont la cour de cassation pourra intervenir ou même le conseil d’état français. D’autant plus que l’on n’a pas l’habitude de voir cette forme de d’extradition qui souvent s’exprime simplement par un Oui ou un Non".
Autres articles
-
Création du CNRM : le CDEPS dénonce une « tentative de passer outre la Cour suprême pour « brimer la liberté de presse »
-
Mondial 2026 : visas américains, surveillance numérique et stratégie test… Abdoulaye Thiam dévoile les exigences strictes des États Unis
-
Paris : la Cour d’appel de Versailles favorable à une " extradition partielle " de Madiambal Diagne vers le Sénégal
-
Poste de SG de l'ONU : "Le président du Burundi a déposé au siège des Nations Unies le dossier de candidature du président Macky Sall " (Abdou Mbow)
-
Décès de Mansoureh Khojaste Bagherzadeh, épouse de l’Ayatollah Khamenei