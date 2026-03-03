Madiambal Diagne : « Mes avocats vont introduire un pourvoi devant la cour de cassation ...»

Le journaliste Madiambal a réagi à la suite à son extradition, ordonnée par la cour d’appel de Versailles. Dans une vidéo, Madiambal Diagne fait savoir que ses avocats ont annoncé leur intention d’introduire un pourvoi devant la cour de cassation devant la greffe d’appel afin de contester l’arrêt rendu.



Selon lui, "la procédure n’est pas encore terminée car il y’aura une nouvelle phase procédure dont la cour de cassation pourra intervenir ou même le conseil d’état français. D’autant plus que l’on n’a pas l’habitude de voir cette forme de d’extradition qui souvent s’exprime simplement par un Oui ou un Non".