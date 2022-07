TOUBA - La réaction de Me Madické Niang interrogé sur la venue de Wade au Sénégal…

Comme il le fait depuis depuis plusieurs années qu’il a transféré son vote de Saint-Louis à Touba, Me Madické Niang a sacrifié à son droit civique invitant les Sénégalais et surtout les politiques à maintenir le cap de la paix. Interrogé sur la venue de Wade au Sénégal, Me Madické Niang a prié pour celui qu’il considère comme un frère.