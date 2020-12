TOUBA - KSS pour une excellente dégustation !

Un coin spécial pour une dégustation spéciale à Touba. KSS ou Keur Serigne Saliou / Boulangerie et Pâtisserie vous réserve des viennoiseries et divers plats succulents.



Au menu : du croissant chaud, des hamburgers, des pizzas, des chawarma, du pain, des gâteaux, des poulets, du méchoui, de la pintade, des pigeons, de la grillade à emporter ou à consommer sur place, etc... Bref, KSS est un véritable havre de paix et de dégustation assurée sur la route de Janatou Mahwa non loin du commissariat spécial.