TOUBA - Ecotra prend en charge un cameraman malade qui risquait d’être amputé d’une jambe.

Geste hautement apprécié par la presse de Touba et de Mbacké. L’entreprise Ecotra, saisie par une partie de la presse en ligne de Touba, a accepté de payer les factures médicales en souffrance sur la table d’un cameraman. Note confrère, malade, qui risquait de voir une de ses jambes amputée, pourra ainsi avoir droit à des soins et vite se remettre en jambe.



Suite à la demande de la cellule de communication de l’entreprise, le Directeur Général Assane Sylla, au nom du Pdg Abdoulaye Sylla, a remis la somme demandée de 500 000 frs à notre confrère. L’association qui pense aller dans le sens de trouver à ce dernier des prothèses salue le geste de Ecotra et se félicite de l’élan de solidarité manifesté par la presse départementale dans son entièreté.