TOUBA : Bilan officiel mais provisoire – 8 morts et 7 blessés sous soins intensifs, des personnes toujours sous les décombres

Il est 1 heure du matin à Touba et les recherches dans les décombres se poursuivent. Des rumeurs courent selon lesquelles de nombreuses personnes, vues dans l'immeuble peu avant l'effondrement, manquent à l'appel. Fortement attendu par la presse pour faire le point, le commandant des sapeurs-pompiers a d'abord parlé de 7 morts avant qu'une huitième victime ne soit signalée juste après sa déclaration. Pour Mame Diène Ndiaye, il s'agit, dès lors, d'un « bilan provisoire ».



Dans ses explications, il a confirmé qu'il s'agit d'un bâtiment R+3 en reconstruction qui s'est partiellement affaissé à Touba, provoquant une intense mobilisation des secours. « L’alerte a été donnée à 15h23, et les équipes ont mis 18 minutes pour arriver sur les lieux du drame. 7 personnes ont été sauvées, toutes blessées, et parmi elles une dans un état préoccupant. Les recherches sont toujours en cours pour retrouver d’éventuels survivants sous les décombres. Pour ce faire, un dispositif de secours exceptionnel a été déployé avec 35 agents des sapeurs-pompiers, dont 3 officiers, une équipe spécialisée en sauvetage et déblaiement venue de Dakar, 7 engins d’intervention pour le dégagement des débris, 2 ambulances du SAMU national pour la prise en charge des blessés et du matériel mis à notre disposition par Touba Ca Kanam et la mairie de Touba. »



Les autorités restent en alerte alors que les fouilles se poursuivent pour déterminer l’ampleur exacte de la catastrophe et les causes de l’effondrement.



Moussa Tine, Directeur général de la construction et de l’habitat, a été dépêché par le ministre de l’Urbanisme pour constater, dit-il, l’ampleur des dégâts. Il a déclaré avoir noté avec beaucoup d’émotion le manque de professionnalisme dans la construction de ce bâtiment. Pour lui, les règles de construction n’ont pas été respectées et, pire, le matériel utilisé est manifestement de mauvaise qualité, en plus de poutres qui ne sont pas dimensionnées. Affaire à suivre…