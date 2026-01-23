TGI de Diourbel : Le fils de l'ancien député Moustapha Cissé LO écope d'un mois de prison ferme pour outrage à agent

Fils de l'ancien Président du parlement de la Cedeao et ancien député Moustapha Cissé Lo, Moustapha Junior Lo, âgé de 33 ans, célibataire sans enfant, a été condamné à un mois d'emprisonnement ferme ce jeudi 22 janvier 2026 devant le tribunal des flagrants délits de Diourbel.







Prévenu d'ouvrage à agent dans l'exercice de ses fonctions, menaces de mort et violation de domicile avec menace et violence, Moustapha Junior Lo avait saccagé le bureau du lieutenant de police où il était entendu dans cette affaire le concernant.







Face au juge, la progéniture de "El pistoleto" a prétexté des crises qui lui ont fait perdre conscience. Mais il a également expliqué avoir été atteint dans son honneur parce qu'il avait subi beaucoup trop d'injustice face à ses accusateurs.







Mais faut-il le rappeler, c'est Moustapha Junior Lo qui avait porté plainte contre son antagoniste Serigne Baye Ndiaye, un mécanicien de 17 ans à qui il avait remis 80 mille Cfa pour l'achat d'amortisseurs pour son véhicule.







Le procureur Farba Niowi Ngom, bien que réprimant l'acte posé par le prévenu, a soutenu que le tribunal pouvait lui tendre la perche au motif "qu'une faute avouée peut etre pardonnée". Néanmoins, le représentant du ministère public qui a fini par requérir une peine d'avertissement de six mois avec sursis, a reconnu que le délit d'outrage à agent est bien caractérisé.







Pour sa part, Me Serigne Diongue de la défense, a plaidé la relaxe principalement, subsidiairement une application extrêmement bienveillante de la loi pénale à l'égard de son client. Déjà condamné dans le passé, Moustapha Junior Lo n'a été reconnu coupable que du chef d'outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions.

