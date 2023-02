TAÏF - « And Samm Sunu Taalibe » est né et a lancé sa fatwa contre les détracteurs des chefs religieux

L’engagement est pris et la guerre est désormais déclarée aux détracteurs des chefs religieux ! L’association «And Samm Sunu Taalibe » , qui a été créée dans la cité religieuse de Taïf a déjà décliné sa feuille. À l’occasion d’une conférence de presse qu’ils ont déroulé ce jeudi, les membres estiment que la situation n’est plus acceptable. Cheikh Kandji, Moustapha Diop, Modou Diop et Adja Niass de signaler qu’ils ne lésineront pas sur les moyens. « Nous entendons des leaders politiques tenir des langages grossiers à l’encontre de nos chefs religieux au moment où d’autres Sénégalais basés en Europe vont jusqu’à les insulter. Cette situation ne peut perdurer. C’est la raison pour laquelle, nous avons décidé de prendre nos responsabilités ».



Par rapport aux meetings programmés par Pastef et Benno à Mbacké, ils demanderont à ce qu’ils ne se tiennent pas pour éviter que la quiétude de la cité de Mame Marame Mbacké ne soit perturbée...