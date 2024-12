Système éducatif /Déficit d’enseignants: vers un recrutement massif et la fin des abris provisoires (Conseil des ministres)

Le déficit d’enseignants dans les écoles, collèges et lycées, aggravé par une démographie scolaire croissante, constitue un problème majeur, comme souligné lors du dernier Conseil des ministres.



Un recrutement massif sur trois ans



Le gouvernement, sous l’impulsion des décisions prises en Conseil des ministres, lancera un programme spécial pour recruter des enseignants entre 2025 et 2027. Ce plan ciblera particulièrement les matières prioritaires et les spécialités déficitaires. Une attention particulière sera accordée aux zones rurales et périurbaines, souvent les plus touchées par le manque d’enseignants.



Mobilisation du génie militaire



Dans le cadre des résolutions adoptées au Conseil des ministres, le Président a décidé de mobiliser les Forces armées, notamment le génie militaire, pour accélérer la résorption des abris provisoires. Ces équipes joueront un rôle clé dans la construction rapide d’infrastructures scolaires durables, en collaboration avec les collectivités locales et les ministères concernés.



Gestion prévisionnelle et réforme structurelle



Le Conseil des ministres a également mis en avant la nécessité d’une réforme structurelle de la gestion des flux d’élèves et des emplois dans le secteur éducatif. Cette réforme inclura une planification à long terme pour anticiper les besoins futurs, ainsi qu’un accent sur la formation continue et la mobilité au sein de la fonction publique pour combler les gaps de compétences.



Ces mesures ambitieuses, décidées en Conseil des ministres, traduisent une volonté claire de moderniser le système éducatif sénégalais et d’assurer un avenir scolaire digne pour tous les élèves du pays.