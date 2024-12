Syrie: le ministre de l'Intérieur fait état d'un cordon de sécurité "très solide" autour de Damas (TV)

Le ministre syrien de l'Intérieur a déclaré samedi que les forces militaires et de sécurité avaient mis en place un cordon "très solide" autour de Damas, alors que les combattants rebelles ont dit qu'ils avaient commencé à encercler la capitale.



"Il y a un cordon de sécurité et militaire très solide aux abords éloignés de Damas et de sa campagne, et personne (...) ne peut pénétrer cette ligne de défense que nous, les forces armées, sommes en train d'ériger", a affirmé le ministre de l'Intérieur, Mohammed al-Rahmoun, à la télévision d'Etat.