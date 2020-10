Symposium du Mawlid International de Médina Baye : La cité religieuse revisite les fondamentaux de l'enseignement de Cheikh Al Islam.

En prélude au Gamou prévu le 29 octobre 2020, Médina Baye organise du 23 au 26 octobre un symposium qui réunit les plus grands savants du monde. Ainsi, la cérémonie d'ouverture des travaux a démarré aujourd'hui en présence des fils, petits fils et fidèles de Cheikh Al Islam. Pour cette année-ci, le thème central porte sur l'appel islamique de Cheikh Ibrahima Niass : sa méthode et ses résultats.



Au delà de la leçon inaugurale, 18 autres panels sont au menu. Le comité d'organisation a ainsi rassemblé plus de 300 pages qui seront publiées en 04 langues telles le français, l'anglais, l'arabe et le wolof. Selon le président de la commission des conférences de la Jamhiyatou Ansaroud-in, Cheikh Ahmed Boukar Oumar Niang, le Symposium est un programme scientifico-culturel permettant de révisiter les fondamentaux de l'enseignement de Mawlana Cheikh Ibrahima Niass...