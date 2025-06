Symposium RENNDO : quand la pensée de Cheikh Oumar Foutiyou Tall inspire la renaissance africaine

Ce mercredi 18 juin 2025, l’association panafricaine RENNDO (Rassemblement pour l’Entraide, la Renaissance et le Développement durable autour de l’Œuvre de Cheikh Oumar Foutiyou Tall) a tenu un point de presse en prélude au grand Symposium RENNDO prévu ce 21 juin à l’Hôtel King Fahd Palace de Dakar.



Placé sous le thème « Actualité de la pensée et de l'œuvre de Cheikh Oumar Foutiyou Tall : entre spiritualité, culture, panafricanisme et développement », l’événement s’annonce comme un moment fort de réflexion et d’engagement autour de la mémoire du grand érudit et réformateur du XIXe siècle.



Fondée en 1999 à Dakar par le regretté Khalife général Thierno Mountaga Ahmad Mountaga Tall, RENNDO s’est donnée pour mission de préserver et valoriser l’héritage spirituel, intellectuel et éthique de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, tout en inscrivant son action dans les enjeux contemporains : paix, éducation, dialogue interreligieux, développement territorial.



L’association, qui compte aujourd’hui plus de 25 000 membres répartis entre l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du Nord, porte des projets structurants comme le Daara moderne de Halwar, la Résidence spirituelle du Cheikh, ou encore une Foire économique sous-régionale.



Le symposium du 21 juin sera également l’occasion de préparer la Conférence internationale de Paris (UNESCO 2026), à travers une Assemblée Générale stratégique. Celle-ci ambitionne de consolider une vision panafricaine ancrée dans les valeurs du soufisme africain, tout en mobilisant la jeunesse et la diaspora autour de projets concrets pour le Fouta et le continent.



Dans un monde en quête de sens, RENNDO entend faire de l’héritage de Cheikh Oumar Foutiyou Tall une boussole pour l’action collective, mêlant spiritualité, citoyenneté et innovation sociale.