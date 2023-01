Sweet beauty / Ahmed Aïdara : Si le pays brûle, c'est la faute du monstre et dictateur Macky Sall

Le maire de la ville de Guédiawaye a mis les mains dans le plat de la résistance appelée par le leader de PASTEF. Prenant la parole à l’occasion de la conférence de presse des députés de Yewwi Askan Wi, Ahmed Aïdara précise que «c’est aujourd’hui que nous sommes plus déterminés et engagés à accompagner Ousmane Sonko dans son combat. Que Macky Sall se le tienne pour dit» dit le maire de la ville de Guédiawaye.



Toutefois, le journaliste maire souligne que «les comploteurs récusent la volonté divine. Car le peuple est conscient et convaincu que ce dossier est de la pure manipulation et vulgaire complot ourdi par Macky Sall qui a déjà mis en place sa confrérie dénommée Macky illimix» prévient le président du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi.