Supposée Hausse des factures d’Electricité: « La Senelec , ne peut pas appliquer des modifications sans l'accord du régulateur.» ( DG Senelec )

Les causes de la hausse des facteurs d’électricité sont liées à la hausse des températures de cette année qui est plutôt historique . C’est l’ultime conviction du directeur de la Senelec qui ajoute « Si vous suivez toujours l'actualité, vous n'êtes pas sans savoir que les températures qui ont été enregistrées cette année ont été les températures les plus élevées de l'histoire de l'humanité. Cela entraîne donc une autre façon d'utiliser l'électricité. Au mois de janvier, nous avions une demande en électricité qui tournait autour de 700 mw. Au mois d'octobre, nous avons enregistré 1050 mw de demande en électricité. Ce qui fait une hausse de 50% de la demande. Il s'agit de ce que les clients ont consommé », a - t- il expliqué . Selon lui , « Naturellement, si vous prenez cette hausse, de 50% que vous combinez à l'augmentation de tarif qui a été opéré au mois de janvier, vous comprenez clairement qu'il peut y avoir une hausse des montants des factures. Au mois d'octobre, il n'y a pas eu de modification de tarifs et je rappelle que Senelec n'a pas la possibilité de modifier les tarifs sans l'accord de la commission de régulation. Et ce que je voudrai préciser à l'endroit de nos clients c'est que si vous voulez vous rendre compte d'une modification des tarifs, il suffit de faire la comparaison entre deux factures de mois différents », a ajouté le DG de la Senelec . Ainsi le , M. Biteye s’est voulu très claire sur cette situation qui lui a valu une pétition de la clientèle . « La Senelec , ne peut pas appliquer des modifications sans l'accord du régulateur qui est là pour protéger les consommateurs et le régulateur joue jusqu'à présent son rôle. J'ai reçu les pétitionnaires, on a échangé et je pense qu'ils ont compris. On s'est donné rendez-vous d'ici un mois », a lancé Pape Demba Biteye qui est venu effectuer une visite de chantier de la centrale à Gaz de Cap des Biches.