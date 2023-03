Supposé recrutement de nervis : Le lutteur Zarko donne les raisons de la rencontre avec le fils du Président, Amadou Sall

La dernière révélation d'Ousmane Tounkara, accusant les lutteurs Zarko, Papa Sow et Siteu de mettre à la disposition de Amadou Sall, fils du Président Macky Sall, des nervis pour faire face à Sonko n’a pas plu aux jeunes de Grand Yoff. Aujourd’hui, ces derniers se sont tous réunis avec leur lutteur pour démentir ses dires. Dans une colère noire, Zarko s’est beaucoup acharné sur Ousmane Tounkara «Il n’est qu’un menteur, il ne peut pas être là-bas et savoir ce qui se passe ici» dit-il.







Cependant, pour Zarko, la visite de Amadou Sall était accentuée vers les conditions de la commune, des propos assurés par le lutteur et les jeunes de Grand Yoff, qui sont revenus sur le discours tenu par Amadou Sall «Lorsqu'il est venu ici, Amadou nous a juste demandé si on avait du travail, la plupart avaient dit non, c’est pourquoi il nous a promis de nous accompagner en mettant à notre disposition des motos Jakarta» dixit Guilé, un des jeunes du quartier.







Pour Zarko, les gens ont toujours eu un mauvais regard envers les jeunes de sa commune, or ces derniers ne sont pas des voyous, c’est pourquoi il a tenu à faire ce point de presse afin d’éclaircir l’opinion sur les révélations de M Tounkara.