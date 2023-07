Stratégie nationale des données: le Sénégal restitue ses premiers résultats

Le Sénégal a procédé, ce 25 juillet, à la restitution de la stratégie nationale des données développée par le ministère de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique. Amorcé depuis le mois de mars 2023, les travaux d’élaboration de la stratégie nationale des données au Sénégal ont été effectué dans une démarche inclusive et participative avec tous les acteurs de l’écosystème numérique sénégalais. D’une importance capitale dans la création de valeurs et pour l’efficacité des politiques publiques, cette stratégie vise à promouvoir l’utilisation responsable, transparente et innovante des données en renforçant les capacités nationales dans le domaine numérique. C’est une stratégie réalisée avec le soutien du gouvernement allemand et de l’Union Européenne mais aussi avec l’appui de Smart Africa, des partenaires du gouvernement du Sénégal. En effet, le Gouvernement a opté pour faire du Sénégal la plus grande plateforme numérique regionale via la stratégie Sénégal Numérique (SN 2025). Pour ce faire des actions prioritaires ont été enclenchées. Il s’agit entre autre de la promotion de l'innovation et du développement des services numériques, la mise en place de radressage numérique, le développement des usages numériques, la promotion de l’intelligence artificielle, le renforcement des Infrastructures Haut/très Haut débit dans le monde rural.