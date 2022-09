Sport et environnement : le Sénégal et le Kenya veulent un environnement de qualité pour les sportifs

En marge de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement, qui s’est tenu à Dakar du 12 au 16 septembre 2022, le ministère de l'Environnement et du Développement durable du Sénégal, le gouvernement du Kenya à travers le ministère de l'Environnement et des Forêts, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), Stockholm Environnement Institute (SEI), le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS) et l’Athlétisme Kenya, et la Confédération Africaine d'Athlétisme (CAA), ont organisé une conférence de presse sur l'environnement et le sport afin de souligner les liens entre le sport et l'action pour le climat en matière de qualité de l'air en Afrique. En effet, l'Afrique reste l'une des régions du monde les plus vulnérables au changement climatique, « la pollution de l'air est associée à plus d'un million de décès prématurés par an en Afrique. » Ainsi, le but de cette rencontre était d’établir le lien entre sport et l’environnement en Afrique et l’impact de l’environnement sur le sport...