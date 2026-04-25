Souveraineté énergétique : La Senelec rachète à 100 % de West African Energy et sécurise la centrale de 360 MW

La Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) a annoncé ce samedi la finalisation de l’acquisition de la totalité des actions de West African Energy (WAE), portant ainsi sa participation à 100 % du capital de cette société. Cette opération stratégique vise à sécuriser et accélérer la mise en service de la centrale électrique de 360 MW de WAE, une infrastructure appelée à couvrir près du quart de la demande nationale en électricité.







Le rachat intervient après une période de turbulences dans la gouvernance du projet. Un différend entre actionnaires avait entraîné la suspension des financements et un ralentissement des travaux. C’est sous l’impulsion du ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, avec le pilotage direct du Premier ministre, qu’une action coordonnée de l’État a permis de résoudre le conflit, de sécuriser les financements et d’accompagner Senelec dans la reprise intégrale du projet.







Aujourd’hui, la centrale affiche un taux d’avancement de 97,5 %. Les principales étapes franchies comprennent la mise en service du cycle ouvert, la première synchronisation au réseau national le 11 avril 2025, la montée en puissance progressive des turbines à leur capacité contractuelle de 127 MW chacune, ainsi que le transfert à l’équipe d’exploitation. L’achèvement complet en cycle combiné reste conditionné à l’approvisionnement en gaz.







Dans sa nouvelle configuration, WAE fera l’objet d’une réorganisation de sa gouvernance afin de garantir la conformité aux engagements envers les partenaires financiers, une représentation adéquate de l’État et des bailleurs au sein du Conseil d’administration, ainsi qu’une gestion optimisée de l’actif.

