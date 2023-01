Souveraineté alimentaire au Sénégal : Les ministres du secteur primaire élaborent le document de mise en œuvre de la stratégie de souveraineté alimentaire

Suite aux directives du Chef de l’État Macky Sall lors du Conseil des ministres du 12 octobre 2022, de superviser l’élaboration de la Stratégie de souveraineté alimentaire du Sénégal qui devra permettre d’asseoir l’extension des surfaces cultivées, l’amplification des productions agricoles et horticoles au regard des volumes de nos importations. Les ministres en charge des activités génératrices de produits alimentaires d’origine animale et halieutique et de grande consommation, ainsi que le ministre de l’Agriculture, de l’Équipement Rural et de la Souveraineté alimentaire, ont présenté au Premier ministre Amadou Bâ ce vendredi 06 janvier 2022, le document d’élaboration de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire du pays. À l’issue de cette réunion interministérielle tenue dans le cadre de l’élaboration de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye ministre en charge de coordonner le pilotage de cette stratégie, en relation avec les ministres de la pêche et l’élevage, est largement revenu sur les points phares élaborés dans le document.



Lors de son allocution, Aly Ngouille Ndiaye qui a parlé au nom de tous les ministères impliqués dans ce projet est aussi revenu sur la nécessité d'établir des politiques qui promeuvent la volonté politique du chef de l’État Macky Sall afin d’assurer à la population sénégalaise une alimentation saine, abondante, qualitative et nutritive, à la portée de toutes les couches sociales du pays...