Souleymane Diabaté, l’éternel guerrier de Petro de Luanda : "C’est la passion qui me maintient"

Souleymane Diabaté, âgé de 36 ans, persiste à défier le passage du temps et à démontrer son aptitude sur les terrains de la Basketball Africa League (BAL). Lors du match contre l'ASC Ville de Dakar, le meneur ivoirien a une fois de plus été éblouissant, accumulant les minutes et les points avec une facilité remarquable. Lors d'une conférence de presse, le vétéran a été questionné sur son secret de longévité. Il a répondu avec sincérité : « Au fil du temps, j'ai eu la chance d'évoluer dans des équipes compétitives où je n'étais pas contraint de jouer 35 minutes. » « Grâce à mes collègues, mes entraîneurs et une gestion efficace de mon temps de jeu, je parviens à maintenir un niveau de performance élevé. » Un mélange d'intelligence de jeu, de condition physique et surtout, un amour inébranlable pour le basketball.







Souleymane a également mis en évidence ses efforts individuels pour maintenir son niveau, mentionnant spécifiquement sa perte de poids et une routine d'entraînement plus stricte qu'auparavant. « Je tiens des discussions bien plus fréquentes qu’auparavant », a-t-il révélé, soulignant que sa passion pour le jeu est le principal facteur de sa longévité. Bien que le temps ait passé, sa clairvoyance, son agilité et son influence demeurent intacts, comme le prouvent ses performances récentes.







Concernant les défis sportifs, le leader de Petro a souligné l'importance des deux récentes triomphes contre l'US Monastir et l'ASC Ville de Dakar, suite à un début de compétition ardu marqué par deux défaites. « Nous étions dans une situation d'urgence. » Cependant, nous avons réussi à bien réagir, surtout sur le plan défensif. Et notre essence, c'est la protection. « Quand on défend, l'attaque, ça glisse. » Une réponse globale applaudie, qui démontre que le club angolais demeure un concurrent de poids malgré les turbulences initiales de la saison.







En conclusion, Souleymane a exhorté à rester vigilant pour l'affrontement crucial à venir. « La situation d'urgence persiste encore. » Notre groupe est très compétitif. « Chaque rencontre compte, il n'existe pas d'opposant de moindre importance », a-t-il insisté. Avec son expérience et sa capacité de leader, Souleymane demeure un élément crucial d'un Petro de Luanda cherchant rédemption et gloire.