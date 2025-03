Soudan: l'armée annonce avoir repris le palais présidentiel aux paramilitaires

L'armée soudanaise a repris vendredi le palais présidentiel aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) après une bataille acharnée, a déclaré un porte-parole à la télévision d'Etat.



"Nos forces ont complètement détruit les combattants et les équipements de l'ennemi, et ont saisi de grandes quantités d'équipements et d'armes", a déclaré le porte-parole, Nabil Abdallah, dans une déclaration diffusée par la télévision d'Etat.