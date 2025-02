Sortie médiatique du MESRI : le SAES démonte les propos du Dr Abdourahmane Diouf et dénonce une rupture unilatérale du dialogue avec le syndicat

Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) s’est exprimé lors d’une sortie médiatique, présentant sa version des faits concernant les revendications du Syndicat Autonome de l’Enseignement Supérieur (SAES). Ce dernier regrette que le ministre engage sa responsabilité dans la perte du décret modifiant le Décret n° 2020-1788 du 23 septembre 2020, portant création d’une allocation spéciale de retraite au profit des enseignants et chercheurs titulaires des universités. Pourtant, soutient le SAES dans son communiqué, « le même MESRI avait affirmé dans un de ses communiqués que le décret était "mystérieusement" perdu dans les "méandres de l’administration". »



Le SAES s’inscrit en faux contre de telles allégations, qu’il qualifie de « fantaisistes et malveillantes », estimant qu’elles n’ont pour seul but que de jeter le discrédit sur les enseignants du supérieur et de monter les Sénégalais contre ces derniers, tout en permettant au ministre de fuir ses responsabilités. « Comment le SAES pourrait-il perdre un décret qu’il n’a même pas présenté au Conseil des Ministres ? » s’interroge le syndicat, qui constate que « le ministre a montré ses limites » sur cette question.



Le SAES dénonce vigoureusement « un discours inélégant et empreint de contre-vérités » du MESRI, qui, selon lui, en fuyant ses responsabilités, « s’est dessaisi de toutes les questions pour retourner à ses vieilles habitudes : privilégier, depuis bientôt quatre mois, les sorties médiatiques comme méthode de résolution des problèmes de l’enseignement supérieur, au détriment de négociations sérieuses avec les acteurs concernés. » Cette attitude confirme, selon le syndicat, « la rupture unilatérale du dialogue avec le SAES. »



Le SAES informe les étudiants, leurs parents ainsi que l’opinion publique que, malgré sa bonne volonté, « le mépris et les tactiques dilatoires du MESRI sur la question du préavis de grève, arrivé à expiration, compromettent sérieusement la stabilité du sous-secteur de l’enseignement supérieur. »