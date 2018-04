Sonko-le-minable! (Pathé Ndoye BA)

C’est un trait de caractère de l’homme qui a fait le tour des salons de Dakar. Je ne voulais pas prêter attention, mais comme le dit l’adage wolof : «jikko ak borom pakh rek».



Je ne connaissais pas l’homme en question, sauf de par ses envolées sataniques qui frisent l’insolence à travers certaines télévisions et radios de la place, mais je viens d’en avoir une idée nette et précise.



Devant mon poste téléviseur et en direct des débats à l’Assemblée nationale, cet auguste et enviable endroit que tout un chacun devrait contempler, j’ai vu la tronche d’un homme habillé en costume cravate étant sur son 31.



Et subitement l’atmosphère prend une certaine ampleur comme dans les grandes démocraties, enlever sa veste comme qui dirait “à la guerre comme à la guerre”. Je n’en revenais pas et qui disait que Me El Hadji Diouf avait raison sur le jugement qu’il avait fait sur le politicien de surcroit un inspecteur des impôts.



L’administration sénégalaise méritait plus que ça. N’est-ce pas lui qui taxait de délinquant l illustre et le courageux Youssou Ndour, celui à qui le Sénégal doit beaucoup de respect et de reconnaissance. Mes compatriotes,voilà celui qui veut gérer notre devenir, un monsieur qui n’a aucun respect envers nos institutions, soyons vigilants, demain fera jour!



Pathé Ndoye BA Président Mouvement Patriotique pour L’émergence et la Citoyenneté Médina Rekk