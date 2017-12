Sonacos SA : Pape Dieng est-il à la hauteur de sa mission ?

" Pape Dieng fait-il le poids ?", en tout cas, c'est la question que se posent la plupart des opérateurs rencontrés dans la région de Kaolack.

En cause, le fait qu'au sortir de la réunion organisée à Dakar entre certains opérateurs et la direction de l'usine, il était convenu que les camions stationnés devant la Sonacos Lyndiane recevraient l'autorisation de décharger leurs sacs d'arachide. Mais jusqu'à présent, rien de tel n'a été fait. Occasionnant du coup le mécontentement des membres de la fédération nationale des opérateurs privés stockeurs et transporteurs de la zone centre (Kaolack, Fatick, Kaffrine etc). À les croire, c'est le directeur, Pape Dieng lui-même qui a tout bloqué. " Cette décision est contradictoire par rapport à ce qu'on s'était dit. Pape Dieng est passé complètement à côté. Actuellement, plus de 200 camions sont garés devant l'usine", ont renchéri Cheikh Tall et Bidji Cissé, respectivement président de ladite fédération au niveau de la zone centre et secrétaire général national.



Dans l'immédiat, toutes les activités tournent au ralenti à la Sonacos SA de Kaolack. D'ailleurs, selon certaines indiscrétions, la direction gagnerait à renouveler son plateau technique avant le démarrage des activités de l'usine. "Si rien n'est fait d'ici peu, les travailleurs se heurteront sûrement à la dure réalité liée à la vétusté des machines", a averti un habitué des lieux ayant requis l'anonymat.