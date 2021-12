Sommet Turquie-Afrique : un centre commercial ultra moderne « le village », en gestation à Diamniadio

Le Président Macky Sall est à Istanbul où il participe au 3e Sommet Turquie-Afrique. Une occasion pour le Président Macky Sall de rencontrer le groupe « Summa » qui ambitionne de construire dans la nouvelle ville de Diamniadio, un des centres commerciaux les plus modernes de la capitale sénégalaise. « Le village » le nom de ce futur bijou comporte toutes les commodités pour en faire un des sites incontournables de notre pays, le président Macky Sall et les responsables du projet ont passé en revue sa faisabilité.

Le Président Sall a par la suite reçu d’autres investisseurs turcs, certains « pour consolider leurs acquis et ouvrir d’autres perspectives. Et d’autres pour venir saisir les opportunités qu’offre le Sénégal en termes d’investissements ».