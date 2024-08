Sommet Sino-africain du 4 au 6 Septembre: La Chine loue le rôle de leadership joué par le Sénégal pour le FOCAC

La Chine s'apprête à accueillir du 4 au 6 septembre, plusieurs dirigeants africains, dont le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye, à Beijing pour les besoins du Sommet 2024 du Forum sur la Coopération Sino-Africaine ( FOCAC). En prélude à cet événement dont le thème , cette année est : " Unir nos forces pour faire progresser la modernisation et construire une communauté de destin Chine-Afrique de Haut niveau", l'ambassade de Chine au Sénégal a convié la presse pour échanger et faire comprendre les enjeux de cette rencontre internationale. " Il va rassembler une forte dynamique pour l'engagement commun entre la Chine et l'Afrique dans un nouveau parcours vers la modernisation et la promotion de la paix et le développement", fait savoir la chargée d'Affaires à l'Ambassade de Chine au Sénégal, Mme LI Yan.



Cette dernière fait savoir que , " la partie chinoise apprécie hautement le rôle de leadership important joué par le Sénégal pour le développement du Focac depuis qu"il assure la co-présidence africaine en septembre 2018, il y a 6 ans.

La chine et le Sénégal ont travaillé en étroite coordination et surmonté les défis de l'épidémie de Covid 19 pour organiser avec succès la 8e conférence ministérielle du Focac à Dakar, qui a porté sur les relations sino-africaines dans une nouvelle phase de développement et la chine apprécie aussi la contribution active et importante du Sénégal à la préparation du présent sommet politique", a-t-elle indiqué face à la presse, ce jeudi 29 août 2024.